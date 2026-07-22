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Şırnak'ta yaralanan şahıs ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya getirildi

Şırnak'ta yaralanan şahıs ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya getirildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ali Yabansu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 56 yaşındaki Ali Yabansu, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Çığır mevkiinde meydana geldi. Ahmet T.'nin (43) kullandığı 34 AJ 7190 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet T. ile otomobildeki Ali Yabansu (56) ve Müslüm K. (51) yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Yabansu, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şırnak'ın Cizre ilçesinden Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Ü0niversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralının tedavisine Şanlıurfa'da devam edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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