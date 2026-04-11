Cizre'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cizre-İdil Karayolu Düzova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre istikametine seyir halinde olan Emre C. yönetimindeki 34 EVD 305 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine süratle jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Emre C. (20) ve Esmanur Altan'ı (22) kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarılan Esmanur Altan'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Emre C. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Altan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

