Cizre'de Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Cizre'de Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen kavgada polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Cizre'de Orhan Doğan Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Tarafların kavgası, acil servisinde devam ederken hastane camları kırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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