Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre-Nusaybin D400 kara yolu Katran köyü mevkisinde M.T.E (35) idaresindeki 34 DVM 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan M.T.E (35), Z.D (37) ve Murat Gencer (46) araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Gencer, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı