Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen S.Ö., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayla ilgili 19 öğrenci polise ifade verdi ve adli soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cizre'de bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

19 öğrencinin polise ifade verdiği olayda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Ö emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor. - ŞIRNAK

