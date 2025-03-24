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6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü

6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan bir olayda, A.E. isimli şahıs, tartıştığı eşi 6 çocuk annesi Nesibe E.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı ve failin olay sonrası kaçtığı öğrenildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde A.E. (65), tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Nesibe E.'yi (49) tabancayla vurarak öldürdü.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında A.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe E.'ye tabancayla ateş etti.

6 ÇOCUKLU ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Nesibe E. Ağır yaralanırken, A.E. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nesibe E.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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