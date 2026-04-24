Cizre'de iki tır arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geri manevra yapan tır, başka bir tır ile park halindeki otomobili sıkıştırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geri manevra yapan tır, başka bir tır ile park halindeki otomobili sıkıştırdı. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği kazada sürücü yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Cizre ilçesi Konak Mahallesi 1520. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır park etmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada tır sürücüsü, arkasında park halinde bulunan ve içinde sürücüsünün olduğu 73 ABS 630 plakalı Audi marka otomobili fark etmedi.

Otomobil iki tır arasında sıkıştı

Geriye doğru hareket eden tır, Ö.İ. idaresindeki otomobili arkasında bulunan 06 DS 0815 plakalı bir başka tıra doğru iterek sıkıştırdı. Tonlarca ağırlıktaki iki tırın arasında kalan lüks otomobil, çarpmanın şiddetiyle adeta kağıt gibi ezilerek büyük hasar aldı.

Sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Ö.İ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.İ 'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı

Netanyahu bir kez daha kabul etti, ateşkes uzatıldı
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu! Hamaney'den açıklama geldi
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan gelen haberle aniden uçuşa geçti
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Manavgat'ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış

Görüntüler çıktı! Eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için