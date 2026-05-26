Cizre'de 400 kişilik aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı, 17 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan ve yaklaşık 400 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralanırken, 17 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.00 sıralarında Şırnak'ın Cizre ilçesi 84 Kavşak otobüs durakları civarı ile Cizre Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek yaklaşık 350-400 kişinin karıştığı büyük bir kavgaya dönüştüğü belirlendi. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında çevrede büyük panik yaşandı.

Kavgada yaralanan 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaylara karıştığı tespit edilen toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kalabalığın birbirine saldırdığı ve polis ekiplerinin tarafları ayırmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı