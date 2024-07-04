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Cizre'de görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev sürelerini tamamlayıp tayini başka illere çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi. Programa, Garnizon Komutanı Albay Bülent Barış Sarp, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev sürelerini tamamlayıp tayini başka illere çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2024 yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi kapsamında tayini çıkan hakim ve Cumhuriyet savcılar onuruna Cizre'de veda yemeği programı gerçekleştirildi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Bülent Barış Sarp, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elmalı Şırnak Albay Hakim Cizre Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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