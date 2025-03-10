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Cizre'de Genç Kız Kayalıklara Çıktı, İtfaiye Ekipleri İkna Etti

Cizre'de Genç Kız Kayalıklara Çıktı, İtfaiye Ekipleri İkna Etti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki kayalıklara çıkan bir genç kız, itfaiye erlerinin çabasıyla ikna edilerek kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye ve ardından karakola götürdü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında kayalıklara çıkan kız, itfaiye erlerinin yarım saatlik çabasıyla ikna edildi.

Edinilen bilgilere göre, Konak Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına gelip kayalıklara çıkan kızı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Genç kız, itfaiye dalgıç erlerinin yarım saatlik çabasıyla ikna edilerek bulunduğu yerden alındı. Genç kız, polis ekiplerince önce hastaneye sonra da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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