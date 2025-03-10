Cizre'de Genç Kız Kayalıklara Çıktı, İtfaiye Ekipleri İkna Etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında kayalıklara çıkan kız, itfaiye erlerinin yarım saatlik çabasıyla ikna edildi.

Edinilen bilgilere göre, Konak Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına gelip kayalıklara çıkan kızı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Genç kız, itfaiye dalgıç erlerinin yarım saatlik çabasıyla ikna edilerek bulunduğu yerden alındı. Genç kız, polis ekiplerince önce hastaneye sonra da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ŞIRNAK