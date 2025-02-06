Cizre'de Freni Boşalan Akaryakıt Tankeri Elektrik Direğine Çarptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan boş akaryakıt tankeri elektrik direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kenan Ergin yönetimindeki 01 DJC 18 plakalı boş akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK