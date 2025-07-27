Cizre'de Dicle Nehri'ne Atlayan Kadın Kurtarıldı

Cizre'de Dicle Nehri'ne Atlayan Kadın Kurtarıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne atlayan bir kadın, vatandaşlar ve itfaiye dalgıç ekibinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne atlayan bir kadın, vatandaşlar ve itfaiye dalgıç ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.30 sıralarında 3. Çevreyolu Köprüsü üzerinden Dicle Nehri'ne bir kadının atladığını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kadın, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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