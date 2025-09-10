Cizre'de Akaryakıt Kamyonu Alevlere Teslim Oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt kamyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Nusaybin-Cizre Uluslararası kara yolu Çavuşlu köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyonda aniden çıkan yangın aracı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası kamyondan geriye demir yığını kaldı. Edinilen bilgilere Nusaybin'de Cizre istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABE 779 plakalı akaryakıt tankeri, Cizre'ye bağlı Çavuşlu köyü mevkiinde yanmaya başladı. Aracının ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören kamyon sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından sonra kamyondan geriye demir yığını kaldı. İtfaiye ekipleri yangının elektrik aksamından çıktığını tespit ederken, tankerin boş olması büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK