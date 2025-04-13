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Cizre'de 5 Gündür Kayıp Olan Serhat Yapar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Cizre'de 5 Gündür Kayıp Olan Serhat Yapar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Nisan'da kaybolan Serhat Yapar için başlatılan arama çalışmaları sürerken, ailesi emniyete kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür haber alınamayan Yapar'ın bulunması için yoğun çaba harcanıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Cizre ilçesinde 9 Nisan'da evden çıkıp bir daha haber alınamayan Serhat Yapar için ailesi emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 5 gündür haber alınamayan Yapar'ı arama çalışmaları devam ediyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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