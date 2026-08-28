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Denizli'de av sezonu denetimlerinde 7 kişiye yasal işlem

Denizli'de av sezonu denetimlerinde 7 kişiye yasal işlem
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Denizli'de 2026-2027 av sezonunun başlamasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ çevresindeki avlaklarda denetim yaptı. Kontrollerde 79 avcı incelenirken, kurallara aykırı avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı, 30 av hayvanına el konuldu, 5 tüfek, 2 manyetik ses cihazı ve 2 akü muhafaza altına alındı. Ekipler, sezon boyunca denetimlerin süreceğini duyurdu.

Denizli'de 2026-2027 av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sahaya indi. Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ çevresindeki avlaklarda gerçekleştirilen denetimlerde 79 avcı kontrol edilirken, kurallara aykırı avlandığı belirlenen 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Denizli'de 1. Grup Kuş, 4. Grup Kuş ve 2. Grup Memeli av sezonu 25 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında bulunan avlaklarda koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 79 avcı kontrol edilirken, usulsüz avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

30 av hayvanına el konuldu

Saha kontrollerinde mevzuata aykırı şekilde avlandığı belirlenen 30 adet av hayvanına el konuldu. Denetimlerde ayrıca 5 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet manyetik ses cihazı ve 2 adet akü, mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alındı.

Çivril ve Akdağ çevresinde koruma çalışmaları

Özellikle yaban hayatı açısından önemli bölgeler arasında yer alan Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ çevresindeki avlaklarda gerçekleştirilen kontrollerle, kaçak ve usulsüz avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. DKMP ekipleri, 2026-2027 av sezonu boyunca denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek avcıların mevzuata ve avcılık etiğine uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kurallara uygun şekilde avlanan tüm avcılara teşekkür ederken, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla saha kontrollerinin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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