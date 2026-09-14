Haberler

Çivril’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çivril’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 DR 463 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen otomobil, Yuvaköy Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Ü.G.B. (61) ve A.U. (56) ile 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Adıyaman'da fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu tüfekle vuran bahçe sahibi gözaltına alındı

Fıstığa girdi, kurşunla çıktı! 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı
İstanbul’da “Ailem Güvende” operasyonu! Emre Tanış yakalandı

Suçlamalar çok ağır: Hakkında gözaltı kararı bulunan isim yakalandı
Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı

İzinli gününde soluğu yaylalarda aldı! Görüntüdeki ismi tanımayan yok
Sergen Yalçın'dan sürpriz itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş

Güne damga vuran itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş
Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı

Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı