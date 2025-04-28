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Çivril'de Baba Yatakta Ölü Bulundu

Çivril'de Baba Yatakta Ölü Bulundu
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, 56 yaşındaki baba Mehmet Sarıdoğan, gece uyumak için girdiği odasında sabah çocukları tarafından hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Denizli'nin Çivril ilçesinde uyumak için gece odasına çekilen baba, sabah çocukları tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Çivril ilçe merkezindeki Saray Mahallesi Kaymakam Ali Kayacan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece evine geldikten sonra baba Mehmet Sarıdoğan (56), uyumak için yatağına yattı. Sabah ise babalarını uyandırmak için odasına giden çocukları babalarının hareket etmediğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde baba Mehmet Sarıdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba Mehmet Sarıdoğan'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarına yasa boğdu. Mehmet Sarıdoğan'ın kesim ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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