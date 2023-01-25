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Bir şehir bu olayı konuşuyor! Mutfağında civalı ateş ölçer kırılan ev karantinaya alındı

3. Sayfa Haberleri

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Mutfağında civalı ateş ölçer kırılan ev karantinaya alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde yaşanan olay büyük ses getirdi. Evin mutfağında bulunan cıvalı ateş ölçer kırılması sonrası AFAD arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirilirken, ölçüm ve temizlik işlemleri sonrasında cıvanın bulaştığı bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Evin mutfağı ekipler tarafından bir günlüğüne karantinaya alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana gelen olayda, cıvalı ateş ölçer kırılması olayı ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma ekibi olay yerine yönlendirildi.

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Mutfağında civalı ateş ölçer kırılan ev karantinaya alındı

BEZ VE ÖRTÜLER İMHA EDİLMEK ÜZERE MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ekipte bulunan KBRN görevlisi Arama Kurtarma Teknisyeni E.Y. tarafından, evin mutfağında yaşanan olaya uygun şekilde müdahale edilerek gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri yapıldı. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Mutfağında civalı ateş ölçer kırılan ev karantinaya alındı

EVİN MUTFAĞI BİR GÜNLÜĞÜNE KARANTİNADA

Sonrasında yapılan kontrol ve ölçümde bir tehlikeye rastlanmaması üzerine evin mutfağına tedbir amaçlı bir günlüğüne karantinaya alınırken ailenin ikametine izin verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli Kepez 3. Sayfa Haberler

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