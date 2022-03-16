Yol ortasında soyunup arabanın üzerine yattı! Çıplak vatandaşa meydan dayağı kamerada - Haberler

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Yol ortasında soyunup arabanın üzerine yattı! Çıplak vatandaşa meydan dayağı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kıyafetlerini çıkartıp çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakini darbetti. O anlar çevredekiler tarafından anbean görüntülendi.

Seyhan ilçesinde 15 Mart günü gece bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı. Bu durumu gören vatandaşlar şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak vatandaş uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti.

SOPAYLA DÖVDÜ

Bir süre sonra eli sopalı bir kişi geldiğini gören şahıs aracın üzerinden atlayarak kaçtı. Şahıs fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti. Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkarıp uzandı. Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini şahsın yanına gelerek onu darbetti. Vatandaş uzun süre çıplak vatandaşı döverken, bu anlar da saniye saniye görüntülendi.

Yol ortasında soyunup dans etti... Çıplak vatandaşa meydan dayağı kamerada

ELLERİNDEN KAÇTI

Vatandaşın elinden kurtulan şahıs olay yerinden kaçtı. Bir mahalle sakini de şahsın kıyafetlerini yerden alıp ona doğru götürdü. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu. Adana sokaklarında kıyafetlerini çıkartarak bir şahsın gezmesi başrolünde Adanalı sanatçı Şener Şen'in oynadığı "çıplak vatandaşı" akıllara getirdi. Bu filmde de Şener Şen kıyafetlerini çıkartıp sokakta geziyordu.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (3)

sem sem:

ya muhtemelen akıl sağlığı yerinde değil ne diye dövdünüzki bu kişi bulunmalı ve akli dengesi yerinde değilse döven ceza almalı

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Mücahit Kılıç:

Arkadaşlar belki akıl sağlığı yerinde degildir. Ne yaptığını bilmiyordur. Hemen niye şiddet. Polisi arasaydınız.

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ERKAN :

GARDAŞ YER ADANA DİYİİİ BİLÜNMÜÜÜ

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