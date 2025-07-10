Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı

Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
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Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
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Edirne'de çıplak halde sokağa çıkan bir kadın, yoldan geçen başka bir kadına saldırdı. Çıplak kadını üzerine oturup yerlerde sürüklediği diğer kadından ayırmak isteyen vatandaşların yumruk ve tekmelerle saldırdığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edirne'de gündüz saatlerinde yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, çıplak vaziyette şehir merkezinde sokağa çıktı. Yoldan geçen başka bir kadına aniden saldıran çıplak kadın, yere yatırdığı kişiyi sürüklemeye başladı.

GERGİNLİK DAKİKALARCA SÜRDÜ

Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek saldırgan kadını durdurmaya çalıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bazı vatandaşlar saldırgan kadına tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Olay yerindeki gerginlik dakikalarca sürdü.

AKILALMAZ OLAY KAMERADA

O anlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çıplak kadının yerdeki kadının üzerine oturduğu, çevredekilerin de müdahale ederek ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulunduğu ve tarafları ayırdığı öğrenildi. Çıplak halde saldıran kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ise yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSer_hat:

Delidir o,meczuptur.Normal insan yapmaz

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Ya belliki hasta neden vuruyorsunuz. 2 erkek yatırıp orada zabdedebilirdiniz.

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

akli dengesi bozuktur

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Haber YorumlarıAyten:

Kardeşim aklı başı da biri bunu yapmaz demekki kadın çağız hasta yoldan geçen vatandaşlarda kadından daha hasta ?? aklı selim insanlar nu tür vakalara döverek yaklaşılmaz ayıptır yahu orman kanunlarımı uygulayan millet yazık ??

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Oradan geçen korkuluklara bir çift lafım var... Söyledim.

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