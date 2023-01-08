Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cinsel istismar suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cinsel istismar suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Gesi Fatih mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Cinsel İstismar' suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. yakalandı. İşlemleri tamamlanan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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