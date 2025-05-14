Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Cinsel İstismar Suçundan Aranan Alman Şahıs, Edirne'de Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken yakalanan bir Alman vatandaşı, Türkiye'de cinsel istismar suçundan aranıyordu. O.R. adlı zanlı, 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Cinsel istismar suçundan aranan Alman şahıs, göçmenlerle Edirne'de yakalandı

EDİRNE - Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak göçmenle birlikte yakalanan 1 Alman uyruklu şahsın, Türkiye'de cinsel istismar suçundan dolayı aranması olduğu öğrenildi. Türkiye'de istismar suçu işleyen zanlı, Edirne'de tutuklanarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda göçmen kaçakçılığına büyük bir darbe vuruldu.

İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durdurulan 2 araçta yapılan kontrollerde 14'ü Irak, 3'ü Afganistan ve 1'i Alman vatandaşı olmak üzere toplam 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Alman vatandaşı O.R.'nin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel istismar suçundan yurt dışı yasağı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden A.B.L. gözaltına alınırken, Alman vatandaşı O.R. mevcut dosyası çerçevesinde SEGBİS aracılığıyla çıkarıldığı mahkemece 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.B.L.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.