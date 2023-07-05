Cinsel ilişkiye girmek istemeyen kız arkadaşını cinsel ilişki videoları yayınlamakla tehdit edince kız arkadaşı penisini kesti.

Endonezya'da bir adam, kız arkadaşının cinsel ilişkiye izin vermemesi üzerine onu tehdit etti. Tehditler sonucu kadın, adamın penisini kesti. Olayın ardından erkek hastaneye kaldırıldı.

Endonezya'da bir adam kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Kız arkadaşı istemeyince kız arkadaşını beraber çektikleri cinsel içerikli videoları yayınlamakla tehdit edince kız arkadaşı cinsel organının kesti.

Olay,Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde bir otelde gerçekleşti. Sibolga Polis Şefi'ne göre, 28 yaşındaki mağdur, yedi aydır birliktelik yaşadığı kız arkadaşından cinsel ilişki istedi, ancak kadın bunu reddetti.

"Mağdur, zanlının kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Ancak zanlı, mağdurun daha önceki sözlerinden dolayı kırıldığı için bu teklifi reddetti. Zanlı, cinsel ilişki videolarını yaymakla tehdit eden mağdura saldırdı."

Mağdur, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit ettikten sonra, durum şiddetlendi ve kadın bir bıçak kaparak adamın penisini kesti.

Erkek arkadaş, aşırı kan kaybından sonra acil olarak bir hastaneye kaldırıldı ve şu anda yoğun bakımda. Penisinin yeniden dikilebileceği ya da adamın bir daha cinsel ilişkiye girebileceği henüz bell ideğil

Öte yandan polis, kız arkadaşın tutuklandığını doğruladı.