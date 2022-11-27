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Cinnet getiren genç dehşet saçtı: Azayı öldürdü, babası ile kardeşini ağır yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Cinnet getiren genç dehşet saçtı: Azayı öldürdü, babası ile kardeşini ağır yaraladı

Bursa'da ailesiyle tartıştıktan sonra cinnet getiren genç kavgayı ayırmaya gelen muhtar azasını öldürdü, babası ile kız kardeşini ağır yaraladı.

Bursa'da ailesiyle tartıştıktan sonra cinnet getiren genç kavgayı ayırmaya gelen muhtar azasını öldürdü, babası ile kız kardeşini ağır yaraladı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Eski Kızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren Y.D., evde otururken babası N.D. (48) ve 19 yaşındaki kız kardeşi Y.D. ile sözlü tartışmaya başladı. Bu esnada oradan geçen muhtar azası Osman Kılıç bağrışma seslerinin üzerine eve girdi. Sözlü tartışmanın daha da büyümesiyle Y.D., eline aldığı bıçakla kavgayı ayırmaya gelen Kılıç'ı boynundan ve göğsünden bıçakladı. Kılıç, kanlar içinde yerde kalırken, gözü dönen oğul, bu kez de babası ve kız kardeşinin boynuna savurduğu bıçak darbeleriyle ağır yaraladı. Sesleri duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Y.D.'yi evin içinde yakaladı.

Jandarma ekiplerince Y.D. gözaltına alınırken, Osman Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılan baba ve kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa Osman Kılıç Jandarma Bursa 3. Sayfa Haberler

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