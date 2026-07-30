Çine’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında Madran Dağı Kavşit bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, bölgenin sarp arazi olması sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Hava araçlarının da sortileri ile havadan destek verdiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı