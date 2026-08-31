Çine'de Motosiklet Kazası: 43 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda Serkan Türkeş (43) yönetimindeki motosiklet ile Nurullah L.'nin (65) kullandığı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Türkeş'in (43) kullandığı 09 LC 717 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken Nurullah L.'nin (65) kullandığı 09 AKJ 005 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Serkan Türkeş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı