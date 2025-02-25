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Cinayetle suçlanan muhtar, öldürdüğü kişi için taziye mesajı yayımladı

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen muhtar, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen muhtar gözaltına alınırken, öldürdüğü şahıs için sosyal medyadan taziye mesajında bulunduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta iddiaya göre Mehmet Ali Karakoç'tan haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, hayatını kaybeden Karakoç'un vücudunda kesik izleri tespit edildi. Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

MUHTAR TUTUKLANDI

Güvenlik kameraları ve deliller incelendiğinde, Muhtar M.Ç.'nin olay günü yaklaşık iki saat boyunca Karakoç'un konteynerinde kaldığı, çıkarken kapıyı kilitleyerek ayrıldığı tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından Muhtar M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Olay sonrası Karakoç'un yeğeni Şahin Karakoç, sosyal medya hesabından amcasının vefatını duyurdu. Ancak cinayetin baş şüphelisi olarak daha sonra gözaltına alınan muhtar M.Ç.'nin paylaşımın altına "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" yorumunu yaptığı öğrenildi.

AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Karakoç'un ailesi ve ilçe halkı duruma sert tepki gösterdi. Şahin Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekinözü! Bunu da gördünüz! Masum, yaşlı, savunmasız bir insanın canice öldürülmesini seyrettik. Biraz daha gecikseydik, katilin öldürdüğü adamın cenazesine katıldığını da görecektik" yazdı. Öte yandan Mehmet Ali Karakoç, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Cinayetle suçlanan muhtar, öldürdüğü kişi için taziye mesajı yayımladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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