Karabük'te Hatalı Sollama Kamerada

Karabük'te hatalı sollama yapan kamyonun karşı yönden gelen otomobile çarpmasına ramak kala yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, Yenice-Zonguldak kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyon hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya kaldı.

Otomobil sürücüsü, kazayı önlemek için ani manevra yaparak yolun dışına çıktı. Sürücünün manevrası, muhtemel bir faciayı önlerken olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekiplerinin bir firmaya ait olduğu öğrenilen kamyonun plakasını tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Karabük'ün 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde de trafik kurallarının ihlal edildiği iki ayrı an motosiklet kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçtiği, başka bir noktada ise hafif ticari aracın hatalı sollama yaptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı