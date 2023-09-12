Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

ADANA - Adana'da kamyonet sürücüsünün öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetiyle sokakta seyir halindeki Ali Çiftçi'yi (32), otomobille takip eden 3 şüpheli, aracın önünü kesti. Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonetteki Çiftçi'ye peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, cinayetin intikam nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan çalışmada Çiftçi'nin ağabeyi İbrahim Çiftçi'nin, 8 Ekim 2021'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde oturan Murat Polat'ın öldürüldüğü saldırıya karıştığı tespit edildi. Olayın ardından yakalanan İbrahim Çiftçi'nin, tutuklandığı öğrenildi. Bu olayın ardından Polat'ın kardeşi Ozan Polat'ın (21), Çiftçi ailesine husumet beslediği ve cinayet şüphelisi olabileceği iddia edildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan Polat'ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanılmadı. Polat'ın evinde yapılan aramalarda Sterling hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen Polat, ifadesinde, silahlı saldırıyı kendisinin düzenlemediğini, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.