Haberler

Adıyaman'da komşusunu öldüren şahıs yakalandı

Adıyaman'da komşusunu öldüren şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da komşusu Nedim Özbey'i av tüfeğiyle vurarak öldüren ve 5 yaşındaki Seyit Ali E.'nin yaralanmasına neden olan M.A.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, komşusunu öldüren ve 5 yaşındaki çocuğun ise yaralanmasına neden olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde M.A.T., isimli kişi komşusu olan Nedim Özbey'e (45), silahlı saldırı düzenledi. Bina girişinde yapılan saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Özbey ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki Seyit Ali E., yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Nedim Özbey, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan M.A.T., isimli şahıs polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalandı. Şahıs, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Aziz Yıldırım'ın şikayeti sonrası yeni gelişme! Savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi savcılık harekete geçti
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Kanlı pusu! Kendisini reddeden evli öğretmeni okulda katletti
Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Skandal görüntü! Düğünü basıp damat dahil herkesi aldılar