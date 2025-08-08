Çin'in Gansu Eyaletinde Sel Felaketi: 10 Ölü, 33 Kayıp
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları gerçekleşti. Resmi medyaya göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi kayboldu. Devlet Başkanı Xi Jinping, kurtarma çalışmaları için talimat verdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Resmi medya, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin kaybolduğunu aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinpinp "tam kapsamlı" kurtarma çalışmaları başlatılması talimatı verdi. - GANSU
