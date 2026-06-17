Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 8 yaralı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet Özerk Bölgesi'nde akşam saatlerinde 6.3 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Okullar ve merkez üssüne yakın kömür madeni işletmelerindeki tüm personel tahliye edildi. Deprem kurtarma ve yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı