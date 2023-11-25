Cihangir'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı

Cihangir'de bir tekel bayinin önüne motosikletle gelen kasklı saldırgan, silahını çekip dışarıdan iş yeri sahibine ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, ayak bileğinden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Polis kısa sürede tespit ettiği saldırganı yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir semti Kılıçali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özkan T. tekel bayisinde çalıştığı esnada kasklı bir şahıs motosikletle iş yerinin önüne geldi. Şahıs ardından silahını çıkartıp hiç içeriye girmeden dışarıdan 3 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi iş yerine isabet ederken, biri ise Özkan T.'yi ayak bileğinden yaraladı.

Kasklı saldırgan tarafından saldırıya uğradı

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özkan T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın tedavi edilmesi ve birkaç gün müşahede altında tutulması sonrasında taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı.

"Eşim kasanın arka kısmında oturuyordu, ayağından vurulmuştu"

Olayla ilgili konuşan Özkan T.'nin eşi Birgül T., "Geçtiğimiz pazar günü akşamı saat on buçuk civarında eşim dükkanda tekti, biz evdeydik. Bir patlama sesi duydum. Evden koşarak dükkana geldim. Eşim kasanın arka kısmında oturuyordu, ayağından vurulmuştu. Bir bezle ayağını kapatmaya çalışıyordu. Sonra polis ve ambulans çağırdık. Bu olay olmadan 5-10 dakika önce 6-7 yaşlarında erkek çocuğum var oda dükkandaydı. Onun eve gelmesinden sonra oldu zaten bu. Bir motorlu vatandaş geliyor, burada kola dolabının yanında duruyor. Üç el ateş ediyor eşime, eşim ilk atılan kurşunla ayağından yaralanıyor. Sonra ateş edildiğini anlayınca kendini öbür tarafa atmaya çalışıyor" dedi.

"Ayağı alçıda, kurşun girip çıkmış, ayağında kırık var"

Birgül T., "Bu arkadaş 2-3 el daha sıkıyor rast gele neresine gelirse gelsin, sonra hızla motoruna binip kaçıyor. Zaten kayıtlarda da var. Yüzünde maske var, kafasında kask var komple simsiyah giyinmiş kuryelerin giydiği gibi. Bizim kimseyle bir husumetimiz falan yok. Kimseye bir zararımızda yok. Eşimin durumu şu an daha iyi çok şükür, 3-5 gün hastanede kaldık. Dün taburcu olduk geldik. Şimdi ayağı alçıda, kurşun girip çıkmış, ayağında kırık var. Evde şu an yatıyor" diye konuştu.

Polis saldırganı yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı Özkan T.'nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganın saldırı sonrasında Şişli'ye geçtiği ve bir adrese girdiği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri saldırganı yakaladı. - İSTANBUL