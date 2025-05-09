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Çiğli'de Eski Eşini ve Baldızını Öldüren Zanlı Yakalandı

Çiğli'de Eski Eşini ve Baldızını Öldüren Zanlı Yakalandı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 yıl önce eski eşini ve baldızını öldürmekten aranan Göksel Sağlam, Karşıyaka'da yakalandı. Hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan zanlı, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Çiğli'de eski eşi ve baldızını öldüren zanlı yakalandı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 yıl önce eski eşini ve baldızını tabancayla vurarak öldürme suçundan hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan zanlı, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Çiğli ilçesinde iki kadına yönelik kasten öldürme olayının faili olan Göksel Sağlam'ın izini sürdü. İki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenilen zanlı, dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Eski eşini ve baldızını öldürmüştü

Öte yandan zanlının, 19 Haziran 2019 yılında boşandığı eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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