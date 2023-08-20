Çiftlik yangınında 2 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi

Tokat'tın Erbaa ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 2 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Keltik Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftliğin samanlık bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye haber verdi. Erbaa İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale bulundu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken çiftlik sahibi Ahmet Tiryaki'ye ait 2 bin adet saman balyası kullanılamaz oldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT