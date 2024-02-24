Çifteler'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 154 sentetik ecza ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 154 sentetik ecza ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 3'ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR