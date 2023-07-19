Çiftçi, başparmak yukarı emojisini kullanarak sözleşmeyi onaylayan 122 bin dolar ödemek zorunda kaldı

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bir çiftçi olan Achter, bir başparmak yukarı emojisini bir metin mesajında kullanarak, istemeyerek de olsa bir sözleşmeyi onayladı ve sonuçta yerine getirmediği için 61 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bir çiftçi olan Achter, bir başparmak yukarı emojisini bir metin mesajında kullanarak, istemeyerek de olsa bir sözleşmeyi onayladı ve sonuçta yerine getirmediği için 61 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Achter, kendisine bir sözleşme taslağı gönderen şirketten "Lütfen keten sözleşmesini onaylayın" şeklinde bir mesaj aldı. Çiftçi, bu mesaja "başparmak yukarı" emojisini kullanarak yanıt verdi, fakat keteni belirlenen tarihte teslim etmedi.

Sözleşmeyi gönderen Mickleborough, Achter ile daha önce uzun süreli bir iş ilişkisi olduğunu ve çiftçinin geçmişte metin mesajlarıyla sözleşmeleri kabul ettiğini belirtti. Bu nedenle, Achter'ın emojili yanıtını, sözleşmeyi onayladığı şeklinde yorumladı.

Ancak Achter, yeminli ifadesinde "başparmak yukarı" emojisini "sadece keten sözleşmesini aldığını teyit etmek" amacıyla kullandığını, bu hareketin sözleşmeyi kabul ettiğine dair bir onay olmadığını belirtti.

Yine de, King's Bench Mahkemesi Yargıcı Timothy Keene, bu yılın Haziran ayında verdiği kararda, "onay, onay veya teşvik ifade etmek için dijital iletişimde kullanılır" şeklindeki Dictionary.com tanımını temel alarak, Achter'ın haksız olduğuna hükmetti.

Yargıç Keene, başparmak yukarı emojisinin geleneksel bir imza aracı olmasa da, bu durumda iki önemli işlevi olduğunu belirtti: Birincisi, çiftçinin cep telefonu numarasını kullanarak imza sahibini tanımlamak; ikincisi ise sözleşmenin kabul edildiğini bildirmek.

Bu kararın sonucu olarak, çiftçi Achter'ın 61 bin dolar ödemesi kararlaştırıldı.