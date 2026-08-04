Cide'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli hafif yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında, Nasuh Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEAŞ) hizmet binası civarında sahil yoluna çıkış noktasında sürücüleri öğrenilemeyen 34 ACT 750 plakalı otomobil ile 74 BZ 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı