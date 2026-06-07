Kastamonu'da çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken çarpışan iki motosikletten düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken çarpışan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.
Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Bağyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.
112 Acil Çağru Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı