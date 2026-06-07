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Kastamonu'da çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken çarpışan iki motosikletten düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken çarpışan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Bağyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.

112 Acil Çağru Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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