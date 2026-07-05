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Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 32 yaşındaki Yasin Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 32 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Aydos köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Yasin Çelik, devrilen iş makinesinin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Yasin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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