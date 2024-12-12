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Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar

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Gazze'de Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adamın anlattıkları herkesin kanını dondurdu. "Bizim çektiklerimizi dünyaya duyurun" diyen adam ağlayarak, "İsrail, Cibaliye'de 70 akrabamı öldürdü. Tam bir soykırım. O zavallıları tamamen yaktılar." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan İsrail güçleri, bu güne kadar defalarca mülteci kamplarını bombaladı.

"AİLEMDEN 70 KİŞİYİ TAMAMEN YAKTILAR"

Gazze'de Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. "Bizim çektiklerimizi dünyaya duyurun" diyen adam şu ifadeleri kullandı:

"Cibaliye'de tüm akrabalarım öldü. Yaklaşık 70 kişi. Tam bir soykırım. O zavallıları tamamen yaktılar. Ben oraya gittim ve onları enkazın altından çıkardım, o zavallıları. Cibaliye'de 70'ten fazla kişi şehit edildi."

"KİMSEYİ HAYATTA BIRAKMAK İSTEMİYORLAR"

Yaşananların bir savaş olmadığını ifade eden yaşlı adam, "Bu bir deprem, tam bir yıkım. Kimseyi hayatta bırakmak istemiyorlar. Savaştan kurtulmuş tek bir ağaç, taş, okul, tek bir klinik, hastane bir pazar yeri hiçbir şey yok. Hiçbir insan kalmadı." dedi.

"CESETLERİ ENKAZDAN İKİ GÜNDE ÇIKARDIM"

Ağlayarak konuşan yaşlı adam, "İki günümü enkazı kazmakla geçirdim. İki günümü bu zavallı ruhları çıkarmaya çalışarak geçirdim." diye konuştu.

Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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