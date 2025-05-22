CIA Genel Merkezi Girişinde Ateş Açıldı

CIA Genel Merkezi Girişinde Ateş Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Virginia eyaletinde CIA Genel Merkezi girişinde dur ihtarına uymayan sürücüye ateş açıldı. Sürücü gözaltına alındı, olayda güvenlik görevlileri yaralanmadı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi girişinde dur ihtarına uymayan sürücü nedeniyle ateş açıldı. Güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına aldı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi girişinde dur ihtarına uymayan sürücü nedeniyle ateş açıldı. Adı açıklanmayan kaynaklar, sürücünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, sürücünün alkollü araç kullandığı için ceza geçmişi olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin açtığı ateşte sürücünün vurulup vurulmadığı bilinmezken, aracın CIA yerleşkesinin içine girmediği ve hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını belirtildi. Olay sonrası CIA yerleşkesi kilit altına alınırken, çevredekiler yollar trafiğe kapatıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.