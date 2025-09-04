CHP'nin İlçe Kongreleri Mahkeme Kararıyla Durduruldu

İstanbul'un Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurdu. CHP kararlara itiraz ederek YSK'ya başvuruda bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme, CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına karar vermişti. İstanbul'un Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy İlçe Seçim Kurulları, mahkeme kararlarını gerekçe göstererek bu ilçelerde yapılacak olan kongreleri durdurdu. CHP ise kararlara itiraz ederek YSK'ya başvuruda bulundu.

Verilen kararın gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi b)'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, '39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresinin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, bilgilerinize rica olunur." - ANKARA