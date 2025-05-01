CHP Milletvekilinin Şoförü, Polis Memurunun Üzerine Araç Sürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, 'dur' ihtarına uymayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürdü.

Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü olan şahıs 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka araç ile Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik görevlisinin 'dur' ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürdü. Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.'dan şikayetçi oldu. - ANKARA