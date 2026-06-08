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Gece boyu arandı, gün ağarınca botlarla arama çalışmaları yeniden başladı

Gece boyu arandı, gün ağarınca botlarla arama çalışmaları yeniden başladı
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Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmaları gece boyunca devam etti, günün ilk ışıklarıyla bot ve termal dronla arama yeniden başladı.

Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Örgütlerden Sorumlu CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler botlarla çay üzerinde yeniden arama çalışması başlattı.

Olay, Karabük-Zonguldak karayolunun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile sürdürülen çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini sürdürürken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarına devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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