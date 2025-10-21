CHP'li Milletvekillerine Rüşvet İddiasıyla Fezleke Hazırlanıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında halen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilliği görevini yürüten Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında rüşvet iddiasına ilişkin soruşturma evrakı, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında isimleri geçen 2 CHP'li milletvekili Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve iddianamesi dün tamamlanan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında, CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakı haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL