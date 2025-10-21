Haberler

CHP'li Milletvekillerine Rüşvet İddiasıyla Fezleke Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyasında yer alan CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında halen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilliği görevini yürüten Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında rüşvet iddiasına ilişkin soruşturma evrakı, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında isimleri geçen 2 CHP'li milletvekili Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve iddianamesi dün tamamlanan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında, CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakı haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.