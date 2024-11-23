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CHP'li Meclis Üyesi gazeteciyi feci şekilde dövdü

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Balıkesir'de yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Bayram tarafından feci şekilde dövülen Sataroğlu'nun saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu'na saldırdı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırı sonrası gazeteci baygınlık geçirirken, saldırgan hakkında suç duyurusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram sakince içeri girdi, masaya yöneldi. Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi. Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinde uzaklaştı. Dakikalarca baygın halde yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunurken, Nadir Bayram'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

SATAROĞLU SALDIRININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hakan Sataroğlu, saldırı sonrası Gerçek Gündem'e konuştu. Bir haber takibinde olduğunu anlatan Sataroğlu, saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Bir haber takibindeydim. Ucu belediyeye ait denize sıfır bir işletmeyi hülle yoluyla bu meclis üyesinin aldığı yönünde bilgiler dolaşıyordu. Araştırma yaptığımı öğrenmiş. Olay günü ise gelip benimle konuşup bilgi vereceğini düşündüm. Ama aniden saldırdı. Kendimi koruyamadım bile."

CHP'li Meclis Üyesi gazeteciyi feci şekilde dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıAlperen Guloglu:

Klasik bir CHP li. Hele bunların DEM lenmiş olanı daha beterdir

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bir insanın yüzüne nasıl tekme atılır, bunlar hangi ormanın mahsülü, nasıl bir ortamda yetişmişler

Yorum Beğen258
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Oradaki bostan korkulukları tepkisiz bakıyor

Yorum Beğen259
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

Bu saldırı gelişmiş ülkelerde olsaydı hayatının hatasını yapmış olurdu. Ama malesef burada sıradan olaylar bunlar.

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

İyi olmuş bu görünterin daha fazlasını istiyoruz bizimkilerden

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme153
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Haber YorumlarıZeki Sahin:

iyice CHPKK oldu kapanmalı milli sorun

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıONUR NEGİŞ:

kim bu ya yazıklar olsun, nerden alıyor bu cesareti Hadi CHP yönetimi alın bu adamdan yetkilerini, tabiii yerse...

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Eline sağlık. Bir de akpliyse yeme de yanında yat:)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıSelim Demir:

hangi partiden bu canii

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

2025’te çok kaos yaşayacağız çok kötü günler bekliyor

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme8
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