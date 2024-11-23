CHP'li Meclis Üyesi gazeteciyi feci şekilde dövdü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu'na saldırdı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırı sonrası gazeteci baygınlık geçirirken, saldırgan hakkında suç duyurusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram sakince içeri girdi, masaya yöneldi. Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi. Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinde uzaklaştı. Dakikalarca baygın halde yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunurken, Nadir Bayram'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

SATAROĞLU SALDIRININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hakan Sataroğlu, saldırı sonrası Gerçek Gündem'e konuştu. Bir haber takibinde olduğunu anlatan Sataroğlu, saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Bir haber takibindeydim. Ucu belediyeye ait denize sıfır bir işletmeyi hülle yoluyla bu meclis üyesinin aldığı yönünde bilgiler dolaşıyordu. Araştırma yaptığımı öğrenmiş. Olay günü ise gelip benimle konuşup bilgi vereceğini düşündüm. Ama aniden saldırdı. Kendimi koruyamadım bile."