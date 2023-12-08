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CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklama

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CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde yapılan Sayıştay denetimi sonrası 'zimmete para geçirme' ve avans ödemesi kaybıyla usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Muhasebe müdürü dahil 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan ve aralarında muhasebe müdürünün de bulunduğu 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemede 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde yapılan Sayıştay denetimi sonrası mülkiye müfettişlerinin incelemesi ile 'zimmete para geçirme' ve avans ödemesi kaybıyla usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Tespit üzerine belediyenin hukuk bölümünde çalışan G.Ü., M.T., M.A. ve muhasebe müdürü B.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıslar soruşturma kapsamında bugün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.Ü., M.A. ve muhasebe müdürü B.K. tutuklanırken, M.T. ise serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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