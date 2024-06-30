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CHP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

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Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başkan Dönmez'in koruması ve şoförü ise tutuklandı.

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başkan Dönmez'in koruması ve şoförü ise darp ettikleri iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini fes etmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D., Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Başkan Dönmez'in, sözleşmesi fes edilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunarak önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı ardından da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı süresi devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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