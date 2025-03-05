AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde büfe işleten Ramazan Öncü, AK Parti Olağan Kongresine gitti. Bu hareketi hayatını kabusa çevirdi. Bir gün sonra büfesini açmak isteyen esnaf karşısında elektrik idaresi çalışanlarını buldu. Elektrikleri kesilen Öncü, soluğu belediyede aldı. CHP'li belediye başkanı ile görüşen esnaf, "Senin o kongrede ne işin var" cevabını aldı.

ZORLA ABDEST ALDIRIP...

Ramazan Öncü, 28 Şubat'ta ikinci kez yeniden belediyeye çağrıldı. Burada belediye personeli olduğu ileri sürülen kişilerce abdest almaya zorlanan Öncü, bir seccadeye oturtulup, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildi. Belediye başkan vekilinin odasında belediye personeli bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

BAŞKANA DUA ETTİRDİLER

Görüntülerde belediye personeli Öncü'ye, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimiz verdi. Ben ettim sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" sözlerini söyletti.

VİDEOYU YAYINLADILAR

Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, yaşadıklarını anlattı.Sabah'ın haberine göre Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.

"EKMEK TEKNEM İÇİN BOYUN EĞDİM"

Bu da yetmedi beni belediyeye çağırıp, abdest aldırıp, başkan adına dua ettirdiler. Çalışanlar bu anları da kayda aldılar. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Beni ne hale getirdiler. Sırf ekmek teknem kapalı kalmasın diye onlara boğun eğdim. 10 gündür büfem kapalı. İş yapıp para kazanamıyorum" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan şikayet üzerine videoyu çeken 2 belediye personeli gözaltına alındı. Haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan işlem başlatılan iki personel adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.