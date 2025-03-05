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AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, AK Parti Kongresi'ne katılmasının ardından baskıya maruz kaldı. Önce elektriği kesilen Öncü, ardından belediyeye çağrılarak zorla abdest aldırıldığı ve CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildiği iddia edildi. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması tepkilere yol açarken mağdur esnaf konuştu.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde büfe işleten Ramazan Öncü, AK Parti Olağan Kongresine gitti. Bu hareketi hayatını kabusa çevirdi. Bir gün sonra büfesini açmak isteyen esnaf karşısında elektrik idaresi çalışanlarını buldu. Elektrikleri kesilen Öncü, soluğu belediyede aldı. CHP'li belediye başkanı ile görüşen esnaf, "Senin o kongrede ne işin var" cevabını aldı.

ZORLA ABDEST ALDIRIP...

Ramazan Öncü, 28 Şubat'ta ikinci kez yeniden belediyeye çağrıldı. Burada belediye personeli olduğu ileri sürülen kişilerce abdest almaya zorlanan Öncü, bir seccadeye oturtulup, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildi. Belediye başkan vekilinin odasında belediye personeli bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

CHP'li başkana zorla dua ettirilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

BAŞKANA DUA ETTİRDİLER

Görüntülerde belediye personeli Öncü'ye, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimiz verdi. Ben ettim sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" sözlerini söyletti.

VİDEOYU YAYINLADILAR

Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, yaşadıklarını anlattı.Sabah'ın haberine göre Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.

CHP'li başkana zorla dua ettirilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

"EKMEK TEKNEM İÇİN BOYUN EĞDİM"

Bu da yetmedi beni belediyeye çağırıp, abdest aldırıp, başkan adına dua ettirdiler. Çalışanlar bu anları da kayda aldılar. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Beni ne hale getirdiler. Sırf ekmek teknem kapalı kalmasın diye onlara boğun eğdim. 10 gündür büfem kapalı. İş yapıp para kazanamıyorum" dedi.

CHP'li başkana zorla dua ettirilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan şikayet üzerine videoyu çeken 2 belediye personeli gözaltına alındı. Haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan işlem başlatılan iki personel adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

tipik bir akp oyunu. planlı programlı yapılmış.

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Haber YorumlarıEnes:

Chp demek zulüm demek . 1923 de başladı bu zulüm

Yorum Beğen133
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp belediyelerinde kanalizasyon patladı resmen. hergün çarşaf çarşaf yolsuzluklar saçılıyor ortaya. iftira falan değil, yazışmalar gün gibi ortada. akraba kayırmacılığı desen belediyler tamamen amca dayı oğulları çiftliğine döndü. torpil had safada, mülkat bile yapmadan istediklerini belediyeye alıyorlar. israf desen bir gecede bir şarkıcıya 80 milyoon tl yi yedirmeleri... şimdi de zorbalıkları ortaya çıktı. chp birgün bizi şaşırt da ahlaklı ol adil ol dürüst ol be ya...hangisi yalan?

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Haber YorumlarıNur Zo:

Bu gürüh 1927 de getirilenlerin enikleri

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Allah bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin !

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Haber Yorumlarıosmans:

bu chpnin cemziyel evvelinide bilir bu millet belediyeleri görüyoruz yapılan yolsuzlukları

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Haber YorumlarıHalit:

pkk yı doğuran zihniyet zaten chp zulümleridir huylu huyundan vazgeçermi dersimde bir chp zulmüdür

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Haber YorumlarıCHP Savar:

CHP senden vazo bile olmaz

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Doğruysa Klasik CHP yoruma gerek yok.

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Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Kaptan ve Enes ikinizde bu kadar zıt fikirlere sahip olup ikinizde ….. olmayı nasıl başarıyorsunuz

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